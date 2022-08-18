"عجزت وكرمشت وغيرت دينها".. فريدة سيف النصر تعلن غضبها من تعليقات الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أبدت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر غضبها واستيائها من بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا زعلانة علينا كلنا أوي، المصريين أحلى وأطيب وأجدع من كده بكتير، خفة دم وكرم وذوق، إيه اللي حصل؟ ليه بنستخبى ورا شاشات وننزل نحر رقاب بعض".

وتابعت: "الكلمة القاسية بتذبح بقينا نكديين مانعرفش نفرق بين جد وهزار كله عايز يتخانق مع كله، إيه ده؟ وكل يوم يعاملوك بوش أو حسب المصلحة".

وأضافت: "في إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن في تار بلا أسباب دي عجزت ودي كرمشت ودي غيرت دينها وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغني وده بيرقص كونغرو وده اتكسح ودي روحي موتي كفاية".

واستكملت: "مالكم في إيه بجد هما الناس دي ماأسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن، طيب بلاش إنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه، في إيه يا جماعة تحسوا مخطط لهدم الفنانين، القوى الناعمة اللي فاتحين بيوت أربعتاشر مليون.. متخيلين".

وتابعت: "كل المهن شغالة معانا تحت إيديهم كام عامل وأسطى كل واحد فيهم عنده أهل وزوجة وأطفال وفي اللي جوز ولاده وعندهم بيوت مفتوحة، بتحاربوا تمن عدد البلد في أكل عيشهم".

واختتمت حديثها قائلة: "اقروا كدة المسلسل ببكتب ناس قد إيه عماله في العمل شوفوا وقولولي، كفاية هدد في الفن، الوحش انقدوه بأدب والكويس شجعوه، إنما تهزئوا فنانين كبار ليه يعني، على فكرة أنا عارفة إنها لجان مستهدفة الفن المصري والفن عموما ما هو العربي بيصب هنا، هاه قرروا إيه، هانشتم من ورا الشاشة ولا هنقول كلام نصح حلو يا باشا".