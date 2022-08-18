"خرمت عينه".. حكاية تحية كاريوكا مع صاحب فنادق عالمية طالبها بتعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في واقعة شهيرة، كانت بطلتها النجمة الراحلة تحية كاريوكا، طالب صاحب سلسلة فنادق عالمية تعويض من "تحية" بعدما قامت بـ "خرق" إحدى عينيه.

القصة تعود لعام 1953، أثناء تواجد "تحية" بصحبة الفنانة فاتن حمامة وزوجها آنذاك المخرج عز الدين ذو الفقار بأحد الفنادق الكبرى.

طالب صاحب الفندق الأجنبي أن ترقص "فاتن" معه إلا أنها رفضت فانفعل عليها وقام بتوجيه الشتائم والإهانات للنساء المصريات، لتقوم الفنانة تحية كاريوكا بخلع حذائها وإصابته في إحدى عينيه.

تحية كاريوكا عرف عنها مواقفها الشجاعة والوطنية ولم تتوان في يوم من الأيام من تقديم المساعدة للجميع.

وتعتبر "تحية" من أشهر النجمات اللاتي قدمن رصيدا فنيا فريدا فهي من أشهر الراقصات اللاتي أجدن التمثيل، بل اعتبرها النقاد من أهم الممثلات في تاريخ السينما.

قدمت تحية كاريوكا خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة منها: "شباب امرأة"، "خلي بالك من زوزو"، "شاطئ الغرام"، "أم العروسة"، "المعلمة"، "سمارة".

ورحلت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا عن عالمنا في 20 سبتمبر 1999 عن عمر يناهز 84 عاما.