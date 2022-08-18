هل عادت شيرين عبد الوهاب للتعاون مع مدير أعمالها ياسر خليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة مدير أعمالها السابق ياسر خليل، خلال تسجيل أحدث أغانيها، فرض السؤال عن عودتها للتعاون معه بعد 6 سنوات من الخلافات.

مصدر مقرب من المطربة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" التصالح بالفعل تم بين المطربة والمنتج ياسر خليل، ولكن ما يتردد عن عودتهما للتعاون الفني، غير صحيح".

وتابع،:" المطربة شيرين عبد الوهاب، تركيزها حاليا على نشاطها الفني، و بعد إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج، يوم السبت المقبل، تعود لاستكمال إعداد أغاني ألبومها، الذي تتعاون فيه مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، و أحمد المالكي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وتامر عاشور، وأحمد صلاح حسني، ومن الموزعين طارق مدكور، ونابلسي، وتوما".

المطربة شيرين عبد الوهاب، كانت قد أعلنت مؤخرا عودتها للتعاون مع مدير أعمالها ميمي فؤاد ، بعد حوالي عام تولي المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعمالها، وقامت المطربة بنشر صورة عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، تجمعها مع مدير أعمالها الحالي، وكتبت ،:" مع مدير أعمالي ميمي فؤاد أجدع راجل في مصر".

وجاء ذلك بعد نشر شيرين، صورة ، ظهرت بها بها الموزع الموسيقي طارق مدكور، والشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن والممثل أحمد صلاح حسني، بالإضافة إلى المنتج ياسر خليل "مدير أعمالها الأسبق"، وعلقت "مع أقرب الصحاب".