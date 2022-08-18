أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة "ع الهادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة "ع الهادي" من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز" و"هاي واي"، والأغنية هي الأولى ضمن الألبوم الجديد الذي سيتم طرحه بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد بتشان للسفر إلي السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بصحبة المنتج ياسر خليل، من أجل المشاركة فى حفل غنائي كبير يوم ٢٤ من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة النجم رامي جمال، والنجم هيثم شاكر، خاصة بعد نجاح حفلات "بتشان" في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان "بعد غيابه" من إنتاج "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" وحقق نجاحاً كبيراً وتم تصوير أكثر من كليب مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز