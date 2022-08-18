مي كساب تحتفل بعيد زواجها السابع.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد زواجها السابع.

ونشرت صورة من حفل زفافها على مطرب المهرجانات أوكا، وعلقت عليها قائلة: "عيد جوازنا السابع، ربنا يخليك لينا ويحققلك كل أحلامك".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع "البوست"، وعلقت الفنانة السورية جومانا مراد: "حبيبتي ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض"، بينما اكتفى الفنان شيكو والفنانة هند صبري بوضع إيموجي "قلوب".

وكتبت الفنانة إنجي خطاب: "العمر كله يارب مع بعض، ربنا يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا حبيبتي".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة" والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة العمل: يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد.