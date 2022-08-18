شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق تصوير مسلسل "ديفيليه" إلى الشهر المقبل بسبب الإجازات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على مسلسل "ديفيليه" للنجمة وفاء عامر، بدء تصوير أول مشاهد العمل، الشهر المقبل، حيث تم تاجيله خلال الأيام الماضية بسبب إجازة الصيف وسفر معظم الأبطال إلى المدن الساحلية للاستمتاع باجواء الصيف بصحبة عائلاتهم، في ظل انتهاء مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير والانتهاء من التحضيرات الأخيرة.

مسلسل "ديفيليه" يشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبد السلام، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

ويناقش مسلسل "ديفيليه" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات، عالم مصممي الأزياء والموديلز وحياتهم وكل ما يتعلق بهم في إطار اجتماعي تشويقى، مع وجود لغز يتم البحث عن حله على مدار الأحداث، التي تكشف عن تورطها فى جريمة تقلب حياتها رأسا على عقب، لتحاول إثبات براءتها خلال الحلقات.

وفى سياق آخر تعاقدت وفاء عامر على بطولة مسلسل اجتماعى جديد بعنوان "العيلة دى" مكون من 30 حلقة وتأليف أمانى التونسى وإخراج أحمد خالد أمين، للعرض خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم البدء في تحضيراته بعد انتهاء مؤلفته من كتابة أكبر عدد من الحلقات حتى يتم التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لانطلاق التصوير.