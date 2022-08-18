شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. مشاريع فنية كان يتمنى تقديمها قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم نصر، الذى رحل عن عالمنا وتوفى الفنان الكبير قبل أن يحقق العديد من الأحلام والأمنيات التى لم يمهله القدر لتحقيقيها، من أبرزها تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل حسين رياض فى مسلسل تليفزيونى كبير يسرد من خلاله قصة حياته الشخصية والفنية ، فكان يرى حسين رياض من أفضل الفنانين الذين جسدوا شخصية الأب الحنون فى السينما المصرية، بالإضافة لكونه يتمتع بكاريزما خاصة جعلته يتربع على عرش السينما بأدواره المتعددة، كما أنه شاهد جميع أعمال الفنان الراحل المتنوعة بين المسرح والدراما والسينما، حيث يعتبر نصر نفسه أنه ينتمى لمدرسة حسين رياض الفنية.

وكان قد أعلن إبراهيم نصر – قبل وفاته - إنه سيعود إلى تقديم برنامج "الكاميرا الخفية" مرة أخرى بعد غياب استمر عدة سنوات، موضحاً أنه سيقدم لونًا جديدًا من الضحك فى هذا البرنامج، بعيدًا عن الإسفاف والمقالب المفتعل، مؤكدا: "هقدم نوع من الضحك الجديد".

وكشف الفنان إبراهيم نصر، عن أن أصعب المواقف التى مرت به خلال الـ17 عاما التى كان يقدم فيها برنامج "الكاميرا الخفية"، عندما قام أحد الجزارين باحتجازه داخل الثلاجة بعدما هرب طاقم البرنامج والمخرج معهم وعندما كشفت، وتابع: "بعض الجمهور كان يكشف شخصيتى فى بداية الأمر رغم عملى لمكياج خفيف الأمر الذى دفعنى إلى عمل قناع كامل لشخصية زكية زكريا".

وقبل وفاته ، أبدى إبراهيم نصر رأيه برامج المقالب – التي اشتهر بها - وقال إنه صعب عليه أن يقول رأيه قائلا: "صعب عليا إن ألوى دراع زميل ليا"، موضحاً أن الجمهور يرغب فى مشاهدة فن جميل ولا ترغب فيما يعرض حالياً من المقالب مؤكداً أن هناك برامج جعلت الأطفال يصابوا بشيزوفرينيا وأمراض وتخلف عقلى.

توفى إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.