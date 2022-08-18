25 أغسطس.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن تفاصيل دورته الـ 29

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة والعشرين، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان سعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية، وتقدم المؤتمر الإعلامية أمل نعمان.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، و تفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم .

يشار إلى أن الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والتي تحمل اسم المخرج العالمي الراحل بيتر بروك .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

يهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .