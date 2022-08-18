شاهدوا: ليلى وعليا إبنتا هند صبري في أول صورة تنشر لهما!

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:50 صباحاً - رغم تحفظ الفنانة التونسية هند صبري على إخفاء تفاصيل حياتها الشخصية وبناتها، لكن بعض الصور التي شاركت بها متابعيها كشفت عن صورة لبناتها أمام حمام السباحة الموجود في حديقة منزلها الذي تقيم فيه.

ونشرت “هند” صورة لبناتها (ليلى وعليا) أمام حمام السباحة، بالإضافة لأنها ظهرت في نفس المكان وهي تقوم بممارسة هواية القراءة.

وعلى الرغم من إخفاء الفنانة لملامح نجلتيها، إلا أن الجمهور تفاعل مع الصورة بشكل كبير وأشار البعض أنهما ورثتا بشرة والدتهما الحنطية الجميلة.

بنات هند صبري في المنزل

زواج هند صبري:

وتزوجت التونسية هند صبري مرة واحدة من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون خاصة ان هند كانت تخفي عن الجميع قصة ورزقت منه بإبنتيها: (عليا وليلى) ولم يسبق لها الزواج بغيره.

ولكن الفنانة هند صبري كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل زواجها، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من النجم السوري باسل الخياط، وانفصلا بسبب غيرة الأخير عليها، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي ولم يصرح أيًا من الطرفين عن أسباب الأنفصال.

هند صبري تتألق في “كيرة والجن”.. وتستعد لـ “في مهب الريح”

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس دورها في “فيلم كيرة والجن”، حيث تقوم بدور دولت فهمي، وهو الفيلم الذي أخرجه مروان حامد ومن تأليف الكاتب أحمد مراد، وعرض في موسم عيد الأضحى.

وتجسد هند شخصية فتاة صعيدية تسمى “دولت فهمي” تحاول العمل مع كريم عبد العزيز، وأحمد عز في المقاومة ضد الإنجليز، ويقتلها شقيقها بسبب العادات والتقاليد الصعيدية.

وأعربت هند عن سعادتها بالعمل الذي يعيد السينما المصرية لعصر البطولات الجماعية الكبرى والإنتاجات الضخمة.

وروّجت هند صبري للعمل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث نشرت الإعلان الرسمي للفيلم.

الفيلم يجمعها بالنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد في تعاونهما الرابع بعد “عمارة يعقوبيان” و”إبراهيم الأبيض” و”الفيل الأزرق ٢” ويكتبه أحمد مراد في تعاونهما الثاني كسيناريست بعد “الفيل الأزرق ٢”.

من ناحية أخرى، بدأت هند صبري التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم “في مهب الريح“، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال ال 45 حلقة، إنتاج محمد مشيش، وتعاقد عليه أيضا إياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد وهو اسم مبدئي،

والعمل مأخوذ عن مسلسل the good wife، ومن المفترض أن تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي للعمل خلال الفترة المقبلة، كما تعاقدت الشركة مع أحمد خالد موسى ليتولى إخراج العمل، ويواصل صناع العمل حاليا الانتهاء من كافة التعاقدات من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

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