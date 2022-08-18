هيدي كرم برفقة شاب وسيم.. وتعلّق: “الأول والأخير”.. هل تزوجت مجددًا بعمر الأربعين؟! – شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 08:51 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها تجمعها بنجلها الشاب الوسيم “نديم منصور”.

ونشرت كرم الصورة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الأول والوحيد.. حبي الأول والأخير، أكبر إنجازاتي، أعظم نعمة من الله”.

الجدير بالذكر أن هيدي كرم تزوجت مرة واحدة أثناء دراستها بالجامعة، وأنجبت إبنها الوحيد نديم، والذي كان سبب تأخر مسيرتها المهنية بشكل عام. ثم انفصلت عن زوجها ورفضت الزواج مرة أخرى خوفا على مشاعر ابنها.

من هي هيدي كرم؟

. ممثلة ولدت يوم 27 أغسطس 1980 في شبرا وعاشت فيها 7 سنوات، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة فرنسية في جامعة عين شمس

بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التلفزيونية، وإستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة mbc 1.

حصلت هيدي كرم على “كورسات” في التمثيل، وشاركت في مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان بداية علاقتها مع الممثل ​حسين فهمي​. وشاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية مثل مسلسلات: “هبة رجل الغراب، طاقة نور، العميل 1001، ابن موت، حاميها حراميها، بنت من شبرا، لحظات حرجة، العندليب، اللص والكتاب”.

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها: “اللي اختشوا ماتوا، البلد دي فيها حكومة، حفل زفاف، نقطة رجوع، ملك وكتابة، البلياتشو”.

هيدي كرم تتعرض لهجوم كبير:

وكانت الفنان المصرية كشفت في شهر يونيو الماضي عن تعرضها لهجوم بسبب نشر فيديو صوّرته مع ابنها بعد عودته من الجيم، وهو يحملها أثناء أدائهما التمارين الرياضية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بـ “برنامج الحكاية” على قناة MBC مصر، قالت هيدي كرم: “التعليقات والاعتراض كان: شيء مش محترم، وشيء فيه شذوذ، وإننا عيلة شاذة، ووضعنا شيء مقرف جدا وحاجة مقززة.

وعن رد فعل ابنها بعد هذا الهجوم، قالت: ابني شخص عاقل ومتفتح ومتفهم جدا، وعارف إن ده وارد يحصل. طبعا أنا حزينة إنه يقرا الكومنتات دي، وحز ينة إنه يشوف الموضوع كبر بهذا الشكل، وحزينة إني أخدت القرار ونزلت الفيديو مع إنه كان برضاه. وحز ينة لإن فرحتي بيه وفرحته بنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجو م والإ هانة.

وردا على سؤال “هل ده حيمنعك إن ابنك يشيلك ويلف بيكي الأوضة 4 أو 5 مرات؟” قالت: “أبدا، أنا سعيدة باللي عملته، ومش ندمانة أبدا إني نزلت الفيديو، ومش ندمانة إني مشلتش الكومنتات ودي يمكن المرة الأولى، لكن المرة دي قررت خلونا نشوف بعض النماذج المريضة في المجتمع، لأن للأسف الثمرة البايظة بتعدي اللي حواليها.

وشاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمقطع فيديو لها وهي تلعب تمرين الضغط مع ابنها.

وأثار مقطع الفيديو غضب متابعيها عبر صفحتها بسبب أنها ظهرت في الفيديو وهي نائمة على ابنها وتلعب تمرين الضغط، وعلق المتابعين بأن هذا المشهد غير لائق على مواقع السوشيال ميديا وتعرضت لا نـتقادات شديدة.

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