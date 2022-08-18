غطت شعرها.. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بهذه الإطلالة بعد عودتها لطليقها أحمد أبو هشيمة.. شاهد كيف ظهرت؟!

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 08:51 صباحاً - بعد أنباء عودتها لطليقها أحمد أبو هشيمة، ظهَرَت النّجمة ياسمين صبري مؤخرًا في إطلالة صيفية بسيطة مستمتعة بإجازتها الصيفية من على متن أحد المراكب في عرض البحر حيث كانت تقضي وقتها في سعادة.

وكان أكثر ما مَيّز إطلالة ياسمين صبري هو اعتمادها غطاء على الرأس وضعته على شعرها، كما وضعت أيضاً نظارة شميسة.

وظهور ياسمين صبري الأخير في الصور التي نشرته على حسابها الرسمي على إنستجرام، كانت من خلال رحلتها على متن يخت في عرض البحر، حيث اعتمدت في إطلالتها الأخيرة مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً؛ ما أعطى الفنانة الشابة إطلالة أنيقة ومثيرة للغاية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها ياسمين صبري غطاء الرأس إذ سبق وظهرت به في نوفمبر الماضي، خلال زيارتها لمسجد آيا صوفيا في تركيا، ونشرت هذه الصورة عبر حسابها على السوشيال ميديا، وعلقت وقتها بقولها: «الله»

أنباء حول عودة الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة:

من ناحية أخرى، عادت شائعة عودة كل من الفنانة ياسمين صبري وزوجها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إلى الواجهة من جديد، لاسيما بعد أن شارك كل من ياسمين وأحمد صور لهما من نفس الأجواء.

وظهر كل من أحمد و ياسمين بصور لهما من نفس المكان، حيث تبين من خلال الصور التي نشراها عبر «تويتر» أنهما متواجدان في المكان نفسه.

وبدا واضحًا الأمور المشتركة في المكان والتي ظهرت في صورهما دون تحديد في أي بلد يتواجدان، وتم ملاحظة أن هناك نفس الستائر التي ظهرت في خلفية صورهما ولامبادير الذي كان العامل المشترك بالصورة.

ياسمين صبري ما بعد الانفصال:

وكان انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد تم في شهر مايو الماضي وذلك دون الكشف عن أسباب الانفصال.

وكانت الفنانة ياسمين صبري تشارك جمهورها خلال الفترة الأخيرة، وبعد انفـصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العديد من الصور من رحلاتها المختلفة.

وقررت ياسمين صبري قضاء عطلتها بعد الانفصال، في جزيرة موريشيوس لتستمتع بوقتها وتقضي وقتا ممتعا بين الرياضة واليوجا كما ظهرت داخل كابينة إحدى الطائرات التي قامت برحلة على متنها.

كما سبق لياسمين وشاركت مجموعة صور لها من على اليخت يوم 4 يوليو/تموز قبل يوم واحد من مشاركة أحمد لصورته على على تويتر.

ياسمين صبري أيضًا تألقت بلوك لامع في مهرجان كان السينمائي، وظهرت بفستان مدرج من ألوان البنفسجي والليلاك، وخطفت الأنظار بأناقتها أثناء سيرها على السجادة الحمراء بكان.

ياسمين صبري تعود إلى نشاطها الفني:

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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