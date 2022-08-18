شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز ضيف شرف فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمى ويجسد دور قاضٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صبرى فواز كضيف شرف فى أحداث فيلم "مستر إكس" مع النجم أحمد فهمى، والذى يتواصل تصويره فى الوقت الحالى، حيث انتهى فواز من تصوير مشاهده فى العمل، والذى يظهر فيه بدور قاضٍ، وهو الذى سيحكم فى قضية أحمد فهمى والتى تدور حولها أحداث الفيلم.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

يذكر أن صبرى فواز شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "الاختيار – القرار" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

أما أحمد فهمى فكان آخر في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.