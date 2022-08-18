أصالة: "بشتاق لبيروت وكأنها من دمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية أصالة نصري لحبها الشديد لدولة لبنان.

وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بشتاق لبيروت وكأنها من دمي، لبنان".

وطرحت الفنانة السورية أصالة، أحدث أغانيها "زي المعجزات" إنتاج شركة "روتانا"، وذلك عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

أغنية "زي المعجزات" كلمات محمد الأياتي، ألحان أيمن أرتيست، توزيع بيدو أرتيست، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل غناء أحمد عاكف، مكس وماستر المهندس هاني أرتيست، تسجيل جيتار سادو، إشراف عام فائق حسن.

يذكر أن المطربة السورية أصالة نصري طرحت مؤخرا أغنية "فقدت نفسي"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".