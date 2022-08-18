بشفاه منتفخه وتغيير كبير بملامحها.. إليسا تُثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 05:43 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة كبيرة من الجدل بعد ظهورها مؤخرا بشفاه منتقخه وتغيير كبير في ملامحها.

كان ظهور إليسا الأخير في كواليس لقائها التليفزيوني عبر قناة سكاي نيوز، وذلك على هامش حفلها الأخير في اسطنبول.

انتقد الكثير من جمهور النجمة اللبنانية ظهورها الأخير، ورجح البعض أنها أجرت عملية تجميل جديدة لكنها فشلت في تعديل مظهرها، وكان لافت للانتباه أيضًا تغيير ملحوظ في شكل العين والحواجب.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة الفنانة اللبنانية إليسا برفقة الإعلامي سعيد الحريري، وقد انتشرت الصورة بشكل كبير فور نزولها بسبب تغيير ملامح إليسا بشكل كبير سواء في الابتسامة أو في الأنف بالإضافة إلى حجم الشفاه، وهذا ما جعل الشائعات تنتشر بسرعة البرق ومنهم من قال أن السبب وراء ظهورها بهذا الشكل هو عمليات التجميل المفرطة ومنهم من قال أن الصورة ليس مجرد إلا “فوتوشوب” ومنهم من نفى أن الصورة لـ إليسا من الأساس

حفل إليسا في إسطنبول

وأحيت إليسا حفل غنائي ناجح في مدينة إسطنبول التركية، وظهرت إليسا بفستان أحمر قصير من Balmain سعره 1.660 أي ما يعادل 33 ألف جنية وبدأت الحفل بأغنية زهرة من الياسمين.

طرحت الفنانة إليسا أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم “أنا وبس”، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وقامت بتصويرها على الفيديو كليب مع المخرجة إنجي الجمال.

إليسا تؤجل ألبوم صيف 2022.. وتكتفي بأغنية لبنانية

من ناحية أخرى، كشفت إليسا عن تأجيل ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر طرحه في صيف 2022، وذلك بعد نجاح أغنية «من أول دقيقة»، مشيرة إلى أنها تستعد لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة باللهجة اللبنانية.

وقالت إليسا خلال حفلها الذي أقيم مؤخرًا في جدة بالسعودية: «بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية (من أول دقيقة) ونجاحها، وسيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللغة اللبنانية، والألبوم هيتم طرحه في الوقت المناسب».

وتصدرت اللبنانية إليسا المراتب الأولى من YouTube top 100 على مستوى العالم، مع دخول أغنيتها «من أول دقيقة» مع سعد لمجرد شهرها الثاني.

الأغنية التي تخطت 100 مليون على يوتيوب وTiktok في أقل من شهر هي الأغنية السابعة لإليسا التي تتخطى هذا الرقم، لتصبح إليسا النجمة العربية الأكثر مشاهدةً علمًا بأنها الأولى على قناة شركة روتانا المنتجة السابقة لأعمالها والأولى على قناتها الخاصة.

وتواصل إليسا حصد النجاح بحفلات مكتملة العدد في غالبية الدول العربية، وتحضر لإطلاق أغنية جديدة من ألبومها، وهو من إنتاج شركتها الخاصة التي ستطلقها قريبًا.

يُشار إلى أن اللبنانية إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي.

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