شكرا لقرائتكم خبر عن "الحضرة ووسط البلد" فى الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والبالية حيث يقام حفلين متتاليين الجمعة 19 أغسطس على مسرح المحكى .

ففى العاشرة مساء يقدم فريق وسط البلد مجموعة من أعماله الخاصة التي حققت نجاحا جماهيريا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى ، وسط البلد، أنتيكا ،هيلاهوب، عم مينا، كراكيب ،مجنون، اتكلمى، بإمكان، روبابكيا، شمس النهار، وغيرها.

يسبقه حفلا لفريق الحضرة للإنشاد الصوفي بقيادة مؤسسها نور ناجح والتى تقدم مجموعة من المدائح والموشحات وقصائد التراث منها المحمدية، عودي يا ليالي الرضا ، لو صفالي الوقت يوما ، أيها المشتاق لا تنم ، يا إله الكون إنا لك صومنا ، إسمع مديح النبي ترتاح ، يا من خلقت الورى ، صلى عليك الهادي ، إليك إشاراتي ، حُبُ النبي ، نحن في ساحة الحسين ، مدد يا سيدة وغيرها .