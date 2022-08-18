صور| أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في فيلم "رهبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن شخصيته في فيلم "رهبة"، تأليف محمد علام.

ونشر الفيشاوي صورًا، عبر حسابه الرسمي بوقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، المعلم سيد رهبة، بدء تحضير فعلي فيلم "رهبة" تأليف محمد علام، إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، وأول إخراج لرضا عبد الرازق".

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يواصل العمل على فيلمه الجديد "الدعوة عامة" الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي عقب الانتهاء من تصويره.

فيلم "الدعوة عامة" بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب.