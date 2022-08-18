"الرحلة ما كانت سهلة".. أمل عرفة تنعى الفنانة انطوانيت نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة السورية أمل عرفة، الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، التي وافته المنية صباح أمس الأربعاء الموافق 17 أغسطس.

ونشرت أمل صورة مجمعة في إطار واحد للفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أمل على الصورة قائلة: "أنطوانيت نجيب الرحلة ما كانت سهلة، وداعا، الله يرحمها".

ونعت نقابة الفنانين السورية، الفنانة انطوانيت، وكتبت، في منشور، عبر موقع "فيسبوك"، :"فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة، انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون، فليكن ذكراها مؤبدًا".

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.