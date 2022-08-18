شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون دولار إضافية فى مجمل إيرادات Bullet Train لـ براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Bullet Train لبراد بيت إلى 38 مليون دولار خلال الأسبوع الحالي، لتصل مجمل الإيرادات إلى 115 مليونًا و 998 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 5 أغسطس الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 55 مليونًا و 998 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و60 مليون دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.