شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تجسد شخصية محامية فى مسلسل "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تجسد ضمن أحداث مسلسل "أعمل إيه" شخصية محامية طموحة، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته صابرين، خالد الصاوى، سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور إيهاب، محمد مهران صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

آخر أعمال نهال عنبر الدرامية، مسلسل "الحلم" والذى يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله بجانب نهال عنبر، كلا من، صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.