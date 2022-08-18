احلام تستعرض فخامة طائرتها الخاصة: “اروع طائرة ركبتها في حياتي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - استعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، فخامة طائرتها الخاصة من الداخل، وذلك أثناء مغادرتها إسبانيا، بعد قضائها وعائلتها الإجازة فيها.

وحرصت أحلام على توثيق، الطائرة الخاصة، التي ستعود بها مع عائلتها ومساعديها، عبر مقاطع فيديو عدة في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت في البداية بعرض الطائرة من الخارج، قبل أن تبدأ باستعراضها من الداخل بشكل دقيق، بما فيها غرفة قائد الطائرة، التي توقفت عندها.

وعلقت احلام اثناء تصوير الفيديو قائلة “انا بالنسبة لي هذه الطيارة من اروع الطائرات اللي انا ركبتها في حياتي لو تذكرون لما رحت على اوبرا دبي استخدمت هذه الطيارة”.

وتابعت “يمكن ثمانية او تسع سنين ما غيرنا هذه الطيارة يعني اكثر رحلاتي الطويلة على هذه الطيارة انا وعيالي طبعا وابو محمد الغالي”.

كما صورت أحلام قاعة الطائرة ومقاعدها، التي أكدت أنها مريحة ويمكن النوم عليها، كما عرضت باب غرفة، لافتة إلى أنها ”غرفة نوم كبيرة“.

أما زوج أحلام متسابق الرالي القطري مبارك الهاجري، أن المطربة الإماراتية عادت من إسبانيا وبصحبتها 91 حقيبة نتيجة التسوق، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى إسبانيا بعشرين حقيبة فقط.