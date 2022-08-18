شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تعتذر عن عدم المشاركة فى فيلم "5محيى الدين أبو العز" مع أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة عبير صبرى عن المشاركة في بطولة فيلم "5 محيى الدين أبو العز" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ويقوم ببطولته أحمد فتحى ونور قدرى ومصطفى أبو سريع وهاجرالشرنوبى ومحمد جمعة، تأليف ورشة كتابة مكونة من السيناريست أنيس بوجواري، والسيناريست محمد يونس، والسيناريست محمد عبد الخالق، وإخراج شادي علي.

وتعيش عبير صبرى حالة نفسية سيئة منذ وفاة شقيقها الوحيد أحمد صبرى يوم 3 يوليو الماضى، حيث توفى بشكل مفاجئ وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة عائشة، وعبرت عبير عن حزنها على فقدان شقيقها برسالة حزينة على حسابها بموقع انستجرام قالت فيها:"كل يوم بيعدي الحزن والبكا والجرح بيزيد مش بيقل يا حبيبي حاسة كأن روحي عاملة حادثة ومخبوطة ومرمية على الأرض مش قادرة اتحرك وبنزف حزن ومعنديش رغبه في أي شيء".

وقدمت عبير صبرى مسلسل "يوتيرن" في شهر رمضان الماضى، من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر عبير صبرى عرض فيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.