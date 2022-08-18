مايان السيد تنشر صورًا جديدة وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها صور من أحدث إطلالاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة مايان السيد على إطلالتها: "أظل كل ما أرغب فيه"، وأضاف أحد المتابعين تعليقًا: "أميرة"، وعلق آخر: "مفيش حد يلبس أبيض غيرك".

يذكر أن مايان السيد، شاركت مؤخرا في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022.

وقام النجوم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، وأحمد عز، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل وغيرهم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.