ابنة فاروق فلوكس تتعرض لحادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت المخرجة يسر فلوكس ابنة الفنان الكبير فاروق فلوكس لحادث سيارة، بحسب ما كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وقالت "يسر": "الحمد لله، العربية كانت هتولع بيا، المصريين جدعان، الحمد لله على كل حاجة، ربنا عنده خير كتير".

وكانت "يسر" قد تعرضت لحادث سيارة في مارس الماضي، أثناء توجهها لمحافظة بني سويف.

وكتبت "يسر": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله عملت حادثة وكنت هموت بس ربنا كتب لي الخير، الحمد لله أنا بخير

من ناحية أخرى خضع الفنان الكبير فاروق فلوكس لعملية جراحية الأسبوع الماضي، وعاد "فلوكس" إلى منزله بعد تعافيه من عملية استئصال المرارة.