غياب وزيرة الثقافة والوقوف دقيقة حداد.. أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهدت غياب وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

نستعرض هنا فعاليات اليوم الأول من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء:

تأجيل المهرجان

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إرجاء افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذي كان من المقرر انطلاقه مساء الأحد 14 أغسطس، وذلك لمدة ثلاثة أيام، تضامناً مع ما يمر به الوطن جراء الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على "فيسبوك".

غياب وزيرة الثقافة عن حفل الافتتاح

شهد حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء، غياب وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التي تولت خلفا للوزيرة إيناس عبد الدايم، في التعديل الوزاري الأخير الذي تم منذ أيام.

وانطلق الحفل بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

الوقوف دقيقة حداد

في بداية فعاليات الحفل، وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

هشام عباس يفتتح أولى حفلات المهرجان

وافتتح الفنان هشام عباس أولى حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية "عامل ضجة"، وسط حفاوة كبيرة من الجمهور.

الفرق الغنائية المشاركة في مهرجان القعلة للموسيقى والغناء

الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها ، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش ، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق اطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته ، فريق وسط البلد ، المطربة مروة ناجي ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، مى كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته ، المنشد الشيخ ياسين التهامي ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها ، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة) ، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت ، الى جانب حفلين لنجوم الاوبرا للموسيقى العربية بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.