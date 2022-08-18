إيمان العاصي جريئة وهايدي موسى على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة لامعة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة من اللون الأخضر.

حسام داغر

نشر الفنان حسام داغر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"عباءة" من اللون البرتقالي، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

مادلين مطر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان صيفي، من أحدث ظهور لها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـفستان من اللون الأزرق، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شورت"، خلال تواجدها في أحد المطاعم.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها داخل البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.