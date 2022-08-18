رامي صبري وأصالة في الاستديو استعدادا لأغنية "شايفة فيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو يجمعه بالفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رامي صبري وأصالة في الفيديو داخل "الاستديو"، أثناء تسجيل أغنية "شايفة فيك".

وعلق رامي على الفيديو: "مع صديقتي الغالية أصالة الفن العربي، شايفة فيك، غدًا على جميع المنصات".

وطرح المطرب رامي صبري، مؤخرًا، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "أنتي جنان"

أغنية "أنتي جنان"، من كلمات الشاعر إسلام الجريني، وألحان تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي.

وكان رامي صبري، قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرا في السعودية ضمن فعاليات موسم جدة، كما طرح أغنية أخرى سابقة بعنوان "مع نفسي" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والفيديو كليب من إخراج محمد سامي.

بينما طرحت الفنانة السورية أصالة، أحدث أغانيها "زي المعجزات" إنتاج شركة "روتانا"، وذلك عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

أغنية "زي المعجزات" كلمات محمد الأياتي، ألحان أيمن أرتيست، توزيع بيدو أرتيست، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل غناء أحمد عاكف، مكس وماستر المهندس هاني أرتيست، تسجيل جيتار سادو، إشراف عام فائق حسن.