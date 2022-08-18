شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس لـ"الخليج 365": مهرجان القلعة له مكانة خاصة فى قلبى ومبسوط وسط جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هشام عباس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بالتواجد مع جمهور القلعة، مضيفا: "هذا الجمهور له مكانة خاصة في قلبى وجاء من جميع مناطق مصر، وليست المرة الأولى التى أشارك فيها بالمهرجان".

وأضاف عباس فى تصريحاته أن أغلب الجمهور يكون من العائلات والأصدقاء بسبب سعر التذكرة البسيط الذى يقدمه المهرجان. ووجه الشكر والتحية لكل من وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية، وكل القائمين عليه والجهد الكبير المبذول.

وانطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا و الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية .