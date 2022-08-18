شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح التجريبى يعلن تفاصيل دورته الـ29 فى مؤتمر صحفى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة والعشرين، فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعى، والفنان سعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية، وتقدم المؤتمر الإعلامية أمل نعمان.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم.

يشار إلى أن الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تنطلق فى الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والتى تحمل اسم المخرج العالمى الراحل بيتر بروك.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور فى مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات فى المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحى فى مصر والبلاد العربية.