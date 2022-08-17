شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يحتفل بفيلم "الدعوة عامة" بحضور نجوم مسرح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "الدعوة عامة" بعرضه في موسم الصيف السينمائى بحضور صناعه، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، حيث حضر كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد، وحرص على الحضور زملاؤه من مسرح مصر منهم مصطفى خاطر، محمد أنور، على ربيع، أوس أوس، حمدي الميرغني.

كما حرص على الحضور عدد من الفنانين الضيوف لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه منهم، ليلى وملك زاهر، إنجي وجدان، أسما شريف منير، مروة الأزلى، محمد علاء.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت برومو فيلم "الدعوة عامة" والذى حقق قرابة 1.5 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث سيطر على البرومو الطابع الكوميدى الذى يتميز به العمل.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى ومن إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (5)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (6)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (7)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (8)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (9)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (10)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (11)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (12)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (13)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (14)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (15)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (16)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (17)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (18)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (19)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (20)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (21)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (1)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (2)



العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة (3)