شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ورش ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت 10 ورش في الكثير من عناصر العمل المسرحي، ويقدم تلك الورش فنانون من دول مختلفة منها اليونان وأمريكا وكندا والجزائر ومصر.

وصرح الدكتور محمد الشافعي مدير المهرجان قائلا: "ستقدم بعض الورش في عدد من محافظات مصر بهدف الاهتمام بالحقوق الثقافية للمواطنين في جميع المحافظات والمدن المصرية، واتساع مساحة الاستفادة لكل محبي فن المسرح، ويرأس لجنة الورش الفنان المخرج خالد جلال".

أما عن تفاصيل الورش وأسماء مدربيها فقال الشافعي: "يقدم المخرج المسرحي البولندي Daniel Arbaczewski ورشة بعنوان (رحلة أدائية من خلال المشاعر)، كما تقدم المخرجة اليونانية Maria Frangi والفنان اليوناني Babis Makris ورشة بعنوان "صناعة مسرح خيال الظل".

وتقام أيضا ورشة بعنوان "تجاوز الطبيعة في المسرح الحركي" ويقدمها كل من Juliana Frick ، Hannah Gaff ، Nicolette Routhier من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يقدم كل من Thanassis Chalkias وElectra Gennata من اليونان ورشة بعنوان "الأقنعة المسرحية".

ومن إسبانيا يقدم الفنان Tony Casla ورشة بعنوان "المسرح الإيماني"،ويقدم الفنان الجزائري محمد شرشال ورشة بعنوان "إعداد الممثل"،كمايقدم السينوغرافي الأمريكي John Hoey ورشة بعنوان ( Projection mapping) ،ومن كندا يقدم الفنان والمخرج Dominic Champagne ورشة بعنوان (Who’s there Reflection on Hamlet)،ومن مصر يقدم مهندس الديكور حازم شبل ورشة بعنوان "سينوغرافيا العرض المسرحي"،كما يقدم الدكتورعلاء الباشا ورشة بعنوان "تصوير العروض المسرحية".

يذكر أن فعاليات الدورة (٢٩) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تنطلق في الفترة من ١ حتى ٨ سبتمبر برئاسة الدكتور جمال ياقوت وتحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.