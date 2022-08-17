شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز.. صاحب الأرقام القياسية فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده اليوم 17 أغسطس، النجم صاحب مشوار فنى طويل يزيد عن 20 عامًا، بدأ المشوار منذ كان طفلا فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" من إخراج والده محمد عبد العزيز، واليوم ينافس بفيلم "كيرة والجن" الذي يتقاسم بطولته مع النجم أحمد عزوهوالفيلم الذى سجل رقما قياسيا كأعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية، وبين هذا وذلك نجاحات كبيرة حققها الممثل الوسيم والموهوب نذكر بعضا منها "حرامية فى كى جى 2" و"الباشا تلميذ" و"واحد من الناس" و"أبو على" و"ولاد العم" و"الفيل الأزرق".

لم يكن رقم "كيرة والجن" هو الوحيد للنجم كريم عبد العزيز الذى سجل رقما قياسيا، إذ سبق وحقق بفيلمه "الفيل الأزرق 2" الأعلى إيراد فى تاريخ السينما وقت عرضه، إذ سجل 104ملايين، ليتفوق كريم على نفسه ويحقق 106ملايين جنيه بـ"كيرة والجن" ومازال الفيلم ينافس فى دور العرض السينمائية.

وفى السطور التالية أرقام النجم كريم عبد العزيز فى السينما المصرية:

"حرامية فى كى جى تو"

عُرض فى موسم عيد الأضحى عام 2002 وحقق إيرادات 9 ملايين ونصف، وشاركه البطولة حنان ترك وماجد الكدوانى ومحمد رجب، تأليف بلال فضل، إخراج ساندرا نشأت.

"حرامية فى تايلاند"

عُرض فى موسم عيد الأضحى عام 2003، وحقق 5 ملايين ونصف، بمشاركة حنان ترك، ماجد الكدوانى، طلعت زكريا، لطفى لبيب، محمد شرف، تأليف نبيل أمين، إخراج ساندرا نشأت.

"الباشا تلميذ"

عرض فى 2004 وحقق إيرادات 7 ملايين جنيه، وشاركه البطولة غادة عادل وحسن حسنى ومحمد لطفى ورامز جلال وخالد الصاوى ومحمد رجب، تأليف بلال فضل، إخراج وائل إحسان.

"أبو على"

عُرض فى عام 2005 وحقق إيرادات 12 مليون ونصف جنيه، وشاركه البطولة منى زكى، طلعت زكريا، خالد الصاوى، سعيد طرابيك، تأليف بلال فضل، إخراج أحمد نادر جلال.

"واحد من الناس"

عُرض فى صيف عام 2006 وحقق إيرادات تجاوزت 14 مليون ونصف جنيه، وشاركه فى البطولة منة شلبى، عزت أبو عوف، محمود الجندى، تأليف بلال فضل، إخراج أحمد نادر جلال.

"فى محطة مصر"

عُرض عام 2006، وحقق إيرادات بلغت 6 ملايين جنيه، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، منة شلبى، لطفى لبيب، إدوارد، إنعام سالوسة، تأليف بلال فضل، إخراج أحمد نادر جلال.

"خارج عن القانون"

عُرض فى عام 2007 وحقق إيرادات اقتربت من 19 مليون جنيه، والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، مايا نصرى، حسن حسنى، أحمد سعيد عبدالغنى، محمود الجندى، تأليف بلال فضل، إخراج أحمد نادر جلال.

"ولاد العم"

عُرض فى عام 2009 وحقق إيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه، وشارك فى البطولة منى زكى، شريف منير، إنتصار، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج شريف عرفة.

"فاصل ونعود" عُرض فى 2011 وحقق إيرادات 8 ملايين ونصف، وشارك فى بطولته محمد لطفى، دينا فؤاد، تأليف أحمد فهمى، هشام ماجد، إخراج أحمد نادر جلال وهو الفيلم الذي عرض قبل أسبوع واحد من أحداث ثورة يناير وإغلاق دور العرض وقتها لفترة

"الفيل الأزرق"

عُرض فى عام 2014 وحقق إيرادات 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته نيللى كريم، خالد الصاوى، محمد ممدوح، لبلبة، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

"نادى الرجال السرى"

عُرض الفيلم فى يناير 2019، وحقق 60 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوى.

"الفيل الأزرق 2"

عرض الفيلم فى يوليو 2019، وحقق إيرادات بلغت 104 ملايين ونصف ويعتبر من أعلى الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، وشاركه البطولة هند صبرى، نيللى كريم، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

عُرض الفيلم فى يوليو 2021، وحقق إيرادات بلغت 41 مليون جنيه، وشاركه البطولة دينا الشربينى، ماجد الكدوانى، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى.