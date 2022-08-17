شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة حسن: "أحمد زكى كان بيهزر معايا وفاتن حمامة كانت بتاخدنى فى حضنها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نبيلة حسن، إنها حينما كانت تصور مشهد قراءة الجواب فى فيلم "النمر" كان الفنان الكبير الراحل أحمد زكى بـ"يهزر" معها وكانت وقتها فى الصف الأول الثانوى.

وأضافت خلال برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc": "تجربتى مع الفنانة فاتن حمامة لا تنسى، لأنها كانت تاخذنى فى حضن جميل بينسينى أى شئ"، مضيفة: أثناء وضع المكياج كانت تقول لى: خدى بالك العينين أداة تعبير وكلما أزلتى الحواجب من الأسفل كلما تتسع عينك".

وأشارت إلى أن "الفنانة فاتن حمامة شريحة من البشر كانت مدركة أنها كى تصنعى قطعة من الماس يجب أن تشتغلى عليها كثيرا فهى كانت تعطى وقت وحب ومجهود، ولم تبخل بالمعلومة".

وعن الفنان محمود عبدالعزيز قالت: "أول عملى لى معه هو حب لا يرى الشمس، كما عملت معه مسلسل ابتسامة بين الدموع، فهو دائما كان يتناقش ويداعب الجميع، وكان سند ويقدر الغير".