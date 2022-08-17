شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جديدة في اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة، عن رحيل مشعل السعيد، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الأربعاء.

مشعل السعيد يرحل عن اتحاد جدة

نادي اتحاد جدة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن استقالة مشعل السعيد، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشار النادي إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، قد قبلت إستقالة مشعل السعيد من منصبه، اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، كان قد تقدم أيضًا باستقالته من منصبه قبل أيام.

وذلك بعدما صدر قرار بإيقافهما من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع النصر.

لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أصدرت قرار بإيقاف مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، مشعل بن أحمد السعيد، لمدة 3 أشهر،