شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال الأفلام للمشاركة بدورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة السابعة للمهرجان، والتى ستُعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس 2023، حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من غدًا الخميس وحتى نهاية نوفمبر المقبل .

ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) أكثر من 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) أقل من 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته السابقة الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، والفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، إضافة إلى الناشطة الصومالية هيباق عثمان التي منحها المهرجان جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة.