شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تبدأ بروفات مسرحيتها الجديدة "آنستونا" بتوقيع خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة دنيا سمير غانم أولى بروفات مسرحيتها الجديدة "انستونا"، والتي تعد تجربتها الأولى في المسرح، وهى من إخراج خالد جلال، وأجرت أسرة العرض المسرحى البروفات الأولى وشارك بها كلا من دينا سمير غانم، بيومى فؤاد، سامى مغاورى، ومجموعة من تلامذة خالد جلال.

وحرص المخرج خالد جلال على تواجد جميع أبطال العرض المسرحى "انستونا"، لاسيما أن العرض يحتاج التفاف الجميع حتى يخرج بشكل مبهر للجمهور في أولى تجارب دنيا المسرحية، كما يحضر خالد جلال 5 استعراضات كاملة في العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى .

وفى سياق آخر، يعرض حالياً لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى" ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.