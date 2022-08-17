شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم " تسليم أهالى" يتخطى الـ 13 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، إلى 13 مليون و600 ألف جنيه ، بعدما حصد إيرادات بلغت 663,001 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الثلاثاء، لتضاف إلى ما حققه الفيلم منذ انطلاق عرضه فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس الماضى .

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وقرر القائمون على الفيلم إهداؤه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها، فيما صمم جمهور دنيا سمير غانم صورة لحضور النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عرض الفيلم، وظهرت بجانب دنيا وهشام ماجد، لتنشر دنيا الصورة وتشيد بروعة التصميم.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.