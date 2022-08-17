شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات حورية فرغلى لـ تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة حورية فرغلي ضيفة على تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى علي الكشوطى رئيس قسم الفن، حيث قالت، "أسكن حاليا في شقة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتخيلت أشياء تشبه ولد وبنت بجوار الأريكة، وشاهدت حاجات غريبة لدرجة أننى بدأت أشك في نفسى، وحاليا بدأ شعور الخوف يقل من عندى."

وأضافت حورية،: الحسد كان مأثر فيا الأول لكن دلوقتي لأ، لأني حجيت 7 مرات وبقيت أصلي وأقرب من ربنا أوي أوي علشان يحميني، وواحدة قالتلي رجليكي حلوة طلعلي خراج وعملت عملية.

وإليكم أبرز تصريحاتها



أبرز تصريحات حورية فرغلى لتلفزيون الخليج 365



أبرز تصريحات حورية فرغلى لتلفزيون الخليج 365