شكرا لقرائتكم خبر عن السبت..راجح داود يقدم "وشوشة الورد"فى حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير راجح داوود بعنوان "وشوشة الورد"، وذلك يوم السبت الموافق 20 أغسطس في تمام الثامنة والنصف مساءً بالمسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

"وشوشة الورد" هي المؤلفة الموسيقية التي أهداها المؤلف إلى صديق عمره الراحل فنان الديكور المصري صلاح مرعي.

كما يتضمن الحفل أعمالًا أوركسترالية تقدم لأول مرة يشارك فيها بالعزف المنفرد والغناء نخبة متميزة من الصوليستات تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

وكان الموسيقار "راجح داود" قد أهدى مؤلفاته التي قدمها مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي إلى الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية.

ويعتبر راجح داود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومي للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيره.