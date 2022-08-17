"بعد ظهورها معه".. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب عن مدير أعمالها السابق ياسر خليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"مع أقرب الصحاب"، بتلك الكلمات نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أحدث صورها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وظهرت بها مع الموزع الموسيقي طارق مدكور، والشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن والممثل أحمد صلاح حسني، بالإضافة إلى المنتج ياسر خليل "مدير أعمالها الأسبق".

والمفارقة هنا أن ظهور المنتج ياسر خليل، جاء بعد 5 سنوات من إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن إعفائه من إدارة أعمالها، وبالتزامن مع الهجوم الذي تعرضت له، بسبب تعليقها الشهير "هيجيلك بلهارسيا".

وطاردت شيرين عبد الوهاب، شائعات عديدة خلال فترة تولي "ياسر"إدارة أعمالها، منها وجود قصة حب، وإنها السبب في انفصاله عن زوجته، قبل أن تقوم بالرد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: "ياسر هو المسؤول عن كل شغلي، وانا بعتبره زي أخويا وأكتر".

اتهامات

عام 2018 ، وجهت شيرين، اتهاما صريحا إلى "ياسر "، بالمسئولية عن تسريب الفيديو الذي كان السبب في أصعب وأسخن أزماتها.

شيرين، خلال ظهورها في برنامج "مجموعة إنسان" على "إم بي سي"، وجه الإعلامي علي العلياني، إليها سؤال عما إذا كان مدير أعمالها السابق ياسر خليل هو السبب في تسريب فيديو "البلهارسيا"، وأجابت بكل حسم "نعم"، مؤكدة أنها استغنت عن خدماته لـ "فشله في إدارة أزماتها".

سب وقذف وتعدي بالضرب

في يونيو 2020، أقام ياسر خليل، دعوى قضائية في محكمة جنح البساتين، ضد محمد السيد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، يتهمه فيها بالسب والقذف.

وكان شقيق شيرين عبدالوهاب، قد اتهم واحدة من أكبر معجباتها تدعى "ابتهاج العبدلى" بأنها من نشرت شائعة خلاف شيرين مع زوجها حسام حبيب بتوصية من مدير أعمالها السابق ياسر خليل، وادعى أن المعجبة على علاقة بياسر خليل.

وفي مارس 2020 صدر حكم قضائي، بالحبس لمدة عام مع دفع تعويض بقيمة 10 آلاف جنيه، ضد الفنان حسام حبيب "زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب السابق"، بعد اتهامه بالتعدي بالضرب بالأسلحة، بالدعوى التي أقامها المنتج ياسر خليل.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستعد لإحياء حفل ختام الدورة 56 لمهرجان قرطاج للفنون، وذلك يوم السبت المقبل 20 أغسطس، وأعلنت إدارة المهرجان نفاد تذاكر الحفل بالكامل.