نور محمود يُرزق بـ طفله الثاني وهذا اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رُزق الفنان نور محمود بطفله الثاني، اليوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري.

وأطلق نور على طفله اسم "ياسين".

وكتب نور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، دلوقتي تقدروا تنادوني بأبو مريم، أو أبو ياسين، "ياسين نور محمود"، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نور محمود مسلسل "أحلام سعيدة"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022.

وشارك في البطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".