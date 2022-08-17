صفاء سلطان تنعى انطوانيت نجيب "صاحبة الروح المحبة للحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة صفاء سلطان، الفنانة السورية انطوانيت نجيب، التي رحلت صباح اليوم 17 أغسطس بعد صراع مع المرض.

ونشرت سلطان صورة لـ انطوانيت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت، :" يا حبيبتي يا حبيبة كل حدا قابلك أوعرفك بالحياة صاحبة الروح المحبة للحياة تعلمت منك الكتير ورح تضل كلماتك إلي حافره بذاكرتي لحظات عطيتيني إياها من حب وفرح وتمسك بالحياة".

وأضافت، :" ألف رحمه لروحك الغالية علينا كلنا، وداعاً سيدة ضحكة الحياة، وداعاً السيدة الراقية انطوانيت نجيب".

ونعت نقابة الفنانين السورية، الفنانة انطوانيت، وكتبت، في منشور، عبر موقع "فيسبوك"، :"فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة، انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون، فليكن ذكراها مؤبدًا".

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.