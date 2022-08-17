صفوة: "اكتشفت إن جوزي عنده إعاقة في الصباحية وكنت بضربه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة صفوة إنها تعرضت لموقف صعب عقب اكتشافها أن زوجها الثاني لديه إعاقة جسدية في"الصباحية".

وقالت صفوة، خلال لقائها في برنامج "الترابيزة"، المعروض على قناة الشمس، :"الشخص دا كان محاسب وراجع من الكويت بقاله 14 سنة، فا في حتة تانية خالص، وبدون ما أفكر اتقدملي وعملي فرح أسطوري وشقة فظيعة، وكل الحاجات فوق الخيال".

وأضافت، :"اتجوزت أخر يوم في العدة، أتجوزته وقعدنا شهر أو شهرين وكان أول مرة في حياتي أسافر إسكندرية معاه، وأخدني ملهى ليلي، وشوفت راقصة لابسة بدلة عجبتني وكنت عايزاها تبقى عندي بس، وبالفعل وأخدت منها البدلة".

وتابعت، :"قعدت بعدها أزن عليه إني أشتغل، كان وقتها عندي 20 سنة وهو كان كبير جدا، وهو كان عنده مشاكل نفسية، "كان بيهيس ساعات"، ومشاكل جسدية أكتر".

وأكملت، :"جوزي كان صورة بس وفوجئت بيه يوم الصباحية وقولت لماما إنه عنده شبه إعاقة، وماما لقتني لسه بنفس التسريحة، وكنت قاعدة مستنياهم، وطلبت الطلاق، وهو بقى حاسس طول الوقت إنه عنده ضعف".

واستطردت، :"كنت بطلب منه نلعب وبضربه زي أفلام "أميتابتشان" من غيظي، وكان ممكن يحصله خربوش، ومن كتر الكبت كنت عايزة أضربه".

واختتمت صفوة حديثها :" ولما دخلت الفن ما كنتش محتاجة فلوس وكان معايا فلوس كويسة جدا".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صفوة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، 2018، بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، محمد شاهين، مي القاضي، تأليف محمد الصفتي، إخراج زياد الوشاحي.