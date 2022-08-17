صفوة :"جوزي خاني مع واحدة أنا عرفاها وهي عرفاني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة صفوة أنها تعرضت للخيانة من زوجها مع سيدة كانت تعرفها جيدًا على حد وصفها.

وقالت صفوة خلال لقائها في برنامج "الترابيزة"، المعروض على قناة "الشمس"،:" أنا اتطلقت من زوجي الثالث وأنا مش معايا لا فلوس ولا أي حاجة، وخاني مع واحدة أنا عرفاها وهي عارفة إني مراته، كنت فاكرة إنه بيحبني وبيحافظ على شغلي، عشان كان شغال مدير أعمالي وكان له نسبة من شغلي طبعًا،".

واستكملت:"كنت فاكره إنه بيحبني؛ لأنه كان مشغل إخواته بادي جارد ليا، وأخته تساعدني في شغل البيت، وفي الوقت ده بقيت بقول هو فيه حد كده في الدنيا؟ ده مسخرلي كل أهله يساعدوني، ولكن طلع للأسف عشان يراقبني من خلالهم، ووصلت بينا المشاكل إلى إني اتحبست بسببه بين 11 راجل في الحجز".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صفوة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، 2018، بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، محمد شاهين، مي القاضي، تأليف محمد الصفتي، إخراج زياد الوشاحي.