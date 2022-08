وفاة مخرج فيلم "Troy" بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا المخرج الألماني، ولفجانج بيترسن، عن عمر يناهز الـ81 عاما، بعد إصابته بسرطان البنكرياس، في منزله بلوس أنجلوس الأمريكية.

وقدم المخرج الراحل مجموعة من الأفلام الهامة في هوليوود من أشهرها "Troy" بطولة براد بيت، "Air Force One" بطولة هاريسون فورد، و"The Perfect Storm"، بالإضافة إلى "In the Line of Fire".

بيترسن، من مواليد عام 1941، ونشأ على الساحل الشمالي لألمانيا، وكانت آخر أعماله فيلم "العاصفة المثالية" عام 2000 من بطولة جورج كلوني، وحقق إيرادات تقدر بنحو 328 مليون دولار.