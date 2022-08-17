فن ومشاهير

وفاة مخرج فيلم "Troy" بعد صراع مع السرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا المخرج الألماني، ولفجانج بيترسن، عن عمر يناهز الـ81 عاما، بعد إصابته بسرطان البنكرياس، في منزله بلوس أنجلوس الأمريكية.

وقدم المخرج الراحل مجموعة من الأفلام الهامة في هوليوود من أشهرها "Troy" بطولة براد بيت، "Air Force One" بطولة هاريسون فورد، و"The Perfect Storm"، بالإضافة إلى "In the Line of Fire".

بيترسن، من مواليد عام 1941، ونشأ على الساحل الشمالي لألمانيا، وكانت آخر أعماله فيلم "العاصفة المثالية" عام 2000 من بطولة جورج كلوني، وحقق إيرادات تقدر بنحو 328 مليون دولار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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