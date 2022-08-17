"وحمة أتولدت بيها".. مايان السيد تكشف سبب وجود علامة في يدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة مايان السيد على متابع سألها عن سبب وجود علامات في ذراعها، بعد تزايد التعليقات من الجمهور الذي ظن أنها تعرضت لحروق، أو مرض جلدي.

وكتبت مايان، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وقالت مايان، :"لكل الناس اللي بتسأل، ما تقلقوش أنا عندي وحمة في دراعي الشمال أتولدت بيها".

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية "حلم حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.