"يابسبوسة".. محمد ثروت يهنئ سامي مغاوري بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد ثروت، الفنان سامي مغاوري بعيد ميلاده، الموافق أمس 16 أغسطس الجاري.

ونشر ثروت صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنت طيب يا بسبوسة يارب سنين كتير بخير".

يذكر أن أخر أعمال محمد ثروت مسلسل "الفرح فرحنا"، بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

بينما آخر أعمال الفنان سامي مغاوري، مسلسل "البيت بيتي"، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات ويعرض حصريا على منصة "شاهد"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.

مسلسل "البيت بيتي" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي.