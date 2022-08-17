صفوة : "اتحبست مع 11 راجل في الحجز بسبب زوجي الثالث" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة صفوة عن تجربتها مع زيجاتها، كما كشفت تفاصيل تعرضها للسرقة والاحتيال من زوجها الثالث، الذي كان يعمل معها مديرًا لأعمالها.

وقالت صفوة خلال لقائها في برنامج "الترابيزة"، المعروض على قناة الشمس، :"بعد 18 سنة فوجئت إني هبلة وعبيطة، ومديونة، بسبب زوجي الثالث أخد سنين عمري كلها وشبابي وفي الآخر اكتشفت إني هبلة ومكنتش متخيلة إن فيه راجل ممكن يضحك على مراته بالشكل ده، وأنا مبقتش بثق في حد بسببه، يعني لو حد بيجيبلي هدية بدون مناسبة هشك فيه".

وأضافت صفوة: أنا اتطلقت من زوجي الثالث وأنا مش معايا لا فلوس ولا أي حاجة، وكنت فاكرة إنه بيحبني وبيحافظ على شغلي، عشان كان شغال مدير أعمالي وكان له نسبة من شغلي طبعًا، وكنت فاكره إنه بيحبني؛ لأنه كان مشغل إخواته بادي جارد ليا، وأخته تساعدني في شغل البيت، وفي الوقت ده بقيت بقول هو فيه حد كده في الدنيا؟ ده مسخرلي كل أهله يساعدوني، ولكن طلع للأسف عشان يراقبني من خلالهم، ووصلت بينا المشاكل إلى إني اتحبست بسببه بين 11 راجل في الحجز".

وتابعت، :"زوجي قالي إن المحاسب هو اللي نصاب، وقت ما كنت في الحجز، وإنه بيحاول يساعدني".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صفوة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، 2018، بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، محمد شاهين، مي القاضي، تأليف محمد الصفتي، إخراج زياد الوشاحي.