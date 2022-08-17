"كوكي" .. منة شلبي تهنئ كريم عبد العزيز بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة منة شلبي، الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاده، الموافق اليوم 17 أغسطس الجاري.

ونشرت منة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت، :"فيه أصحاب وفيه زمايل وفيه عشرة عمر، وفيه كوكي الأجمل الأصدق الأعظم بلا منافس، سنة سعيدة أوي يا أبو علي".

وشاركت الفنانة منة شلبي في بطولة مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

بينما آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز مسلسل "الاختيار3- القرار"، ويقوم النجوم أحمد السقا، أحمد عز، وياسر جلال، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب.

مسلسل "الاختيار 3 - القرار" يشارك في بطولته النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، في مقدمتهم الفنان خالد زكي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.