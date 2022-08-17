"مبروك حبيبتي".. أمير طعيمة يهنىء إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية إليسا على طرح كليب أغنية "أنا وبس".

وكتب طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"مبروك يا حبيبتي إليسا".

وطرحت المطربة اللبنانية إليسا أحدث كليباتها الغنائية الجديدة "أنا وبس"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، أمس الثلاثاء.

كما طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين" التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "زهرة من الياسمين" من كلمات كمال القبيسي، موسيقى وتوزيع أسامة الرحباني.

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "من أول دقيقة" بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا كبيرا.

وأغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.