"مع أجمل الصحاب".. شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شيرين في الصورة رفقة عدد من أصدقائها منهم الفنان أحمد صلاح حسني، والشاعر أيمن بهجت قمر.

وعلقت شيرين على الصورة، :"أقرب الصحاب".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي، :"أحبك، دا صباح الخير بقا، يا حظ صحابك والله، أنتي أجمل ما شافت عيني، قلبي، أحبك يا عيوني وحياتي، وحشتينا، قمر في كل حالاتك يا قلبي".

وتتعاون شيرين عبدالوهاب في أغنية جديدة تحمل اسم "المترو"، مع الشاعر أمير طعيمة، الملحن عمرو مصطفى، والموزع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر"